Il Covid si è bevuto le birre artigianali  Il fatturato è crollato del 90%

Leggi su agi

(Di giovedì 19 novembre 2020) AGI - La pandemia potrebbe uccidere la birra indipendente: è crisi nera per tutto il prodotto artigianale e agricolo, che lamenta un crollo deldel 90%. La chiusura di pub, ristoranti e il blocco di fiere, eventi, sagre e di qualsiasi attività legata allo street food si sta trasformando in una trappola mortale per il settore. La Cia-Agricoltori Italiani lancia l'allarme del blocco totale di una filiera dalle grandi potenzialità, che va dalle aziende produttrici di luppolo e orzo distico - che era in forte crescita su tutto il territorio - ai 900 microbirrificidel Paese. Il comparto vale il 4% del mercato nazionale e dà lavoro a 7mila addetti, producendo in media 500mila ettolitri - di cui il 20% biologico - e fatturando oltre 250 milioni annui (dati: Unionbirrai). Al momento, denuncia Cia-Agricoltori Italiani, "non sono ...