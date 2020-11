Il Covid non ferma l'Ismett, eseguiti due trapianti di fegato da vivente (Di giovedì 19 novembre 2020) PALERMO (ITALPRESS) – L'attività di trapianto di Ismett non si ferma. Sono due i trapianti di fegato da vivente su paziente adulto eseguiti nelle scorse settimane presso il centro palermitano. Lo rende noto l'Istituto Mediterraneo per i trapianti e Terapie ad alta specializzazione, sottolineando in una nota che attualmente Ismett è la sola struttura in Italia ad avere mantenuto il programma attivo ed adesso, il centro palermitano è in procinto di potenziare il programma trapianto da vivente così da poter supplire alla carenza di donazioni che si è ulteriormente aggravata a causa della pandemia in corso.Il programma da vivente è stato mantenuto attivo grazie ad una vera e propria riorganizzazione dell'Ospedale. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) PALERMO (ITALPRESS) – L'attività di trapianto dinon si. Sono due ididasu paziente adultonelle scorse settimane presso il centro palermitano. Lo rende noto l'Istituto Mediterraneo per ie Terapie ad alta specializzazione, sottolineando in una nota che attualmenteè la sola struttura in Italia ad avere mantenuto il programma attivo ed adesso, il centro palermitano è in procinto di potenziare il programma trapianto dacosì da poter supplire alla carenza di donazioni che si è ulteriormente aggravata a causa della pandemia in corso.Il programma daè stato mantenuto attivo grazie ad una vera e propria riorganizzazione dell'Ospedale. ...

