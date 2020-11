Il Centrodestra rischia la frattura, Berlusconi ‘più vicino’ al governo. E in tre passano da FI alla Lega (Di giovedì 19 novembre 2020) La norma ‘Salva Mediaset’ rischia di spaccare il Centrodestra e di avvicinare Silvio Berlusconi alla maggioranza di governo. Se dobbiamo andare a sommare gli indizi raccolti negli ultimi mesi, possiamo dire che la sensazione netta è che su molti aspetti Forza Italia sia più vicina alle posizioni del governo che a quelle degli alleati di Centrodestra. Berlusconi è stato eletto dalla maggioranza come figura dell’Opposizione responsabile, e in effetti il premier Conte con gli azzurri ha sempre provato a coltivare la linea di dialogo, ha sempre provato a tenere aperte le comunicazioni. Cosa che con la Lega ha fatto meno, anche per un rapporto più conflittuale – si passi il termine – con Salvini. Silvio ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 19 novembre 2020) La norma ‘Salva Mediaset’di spaccare ile di avvicinare Silviomaggioranza di. Se dobbiamo andare a sommare gli indizi raccolti negli ultimi mesi, possiamo dire che la sensazione netta è che su molti aspetti Forza Italia sia più vicina alle posizioni delche a quelle degli alleati diè stato eletto dmaggioranza come figura dell’Opposizione responsabile, e in effetti il premier Conte con gli azzurri ha sempre provato a coltivare la linea di dialogo, ha sempre provato a tenere aperte le comunicazioni. Cosa che con laha fatto meno, anche per un rapporto più conflittuale – si passi il termine – con Salvini. Silvio ...

