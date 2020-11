Il bollettino dell’Asl di Benevento: annunciate 44 positività (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Altri 44 positivi nel conteggio dell’Asl di Benevento alla luce dei 692 tamponi effettuati nella giornata. Di questi solo due sono risultati legati a persone sintomatiche, i restanti invece no. Da registrare 12 guarigioni e cinque decessi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Altri 44 positivi nel conteggiodialla luce dei 692 tamponi effettuati nella giornata. Di questi solo due sono risultati legati a persone sintomatiche, i restanti invece no. Da registrare 12 guarigioni e cinque decessi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

irpiniatimes1 : 138 nuovi casi di positività in Irpinia: il bollettino dell’Asl - irpiniatimes1 : 124 nuovi casi di positività in Irpinia: il bollettino dell’Asl - infoitsalute : Coronavirus, il bollettino dell'Asl: oggi +100 casi in provincia. Sono 167 le guarigioni - irpiniatimes1 : 185 nuovi casi di positività in Irpinia: il bollettino dell’Asl - TeleradioNews : COVID, ‘MAPPA CONTAGI’ NEL CASERTANO -

Ultime Notizie dalla rete : bollettino dell’Asl Bollettino Italia coronavirus del 18 novembre 2020 WelfareNetwork