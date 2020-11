Il barcone dei mille migranti affogati: un simbolo bloccato alla Biennale (Di giovedì 19 novembre 2020) di Stefano Miliani Il barcone su cui il 18 aprile 2015 affogarono oltre mille persone tra bambini, donne e uomini, dal maggio 2019 staziona in una banchina dell' Arsenale di Venezia e, per una ... Leggi su globalist (Di giovedì 19 novembre 2020) di Stefano Miliani Ilsu cui il 18 aprile 2015 affogarono oltrepersone tra bambini, donne e uomini, dal maggio 2019 staziona in una banchina dell' Arsenale di Venezia e, per una ...

“Barca nostra”, installazione di Christoph Büchel alla mostra veneziana del 2019, è in stallo per una contesa legale. Il Comitato 18 aprile: "Va portata ad Augusta per il Museo dei diritti umani” ...

