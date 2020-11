Il 2021 sarà l’anno del vaccino, il piano di Arcuri: “Ecco come agiremo” (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiRoma – Un barlume di speranza in un periodo, lungo a dir la verità, alle prese con il coronavirus. La curva è tornata a risalire da un po’, Italia divisa in zone cromatiche ma attenzione a un vaccino che si avvicina sempre di più. Il primo disponibile sarà quello di Pfizer e nella nostra nazione arriveranno ben 3,4 milioni di dosi nella seconda parte di gennaio. Ad annunciarlo il commissario straordinario Arcuri che ha spiegato quale sarà la strategia di azione. “Una base importante della popolazione potrà essere vaccinata entro il primo semestre del prossimo anno o entro il terzo trimestre 2021. Non c’è obbligo per il vaccino ma stiamo cercando di progettare una piattaforma che possa gestire la verifica della somministrazione per sapere come ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiRoma – Un barlume di speranza in un periodo, lungo a dir la verità, alle prese con il coronavirus. La curva è tornata a risalire da un po’, Italia divisa in zone cromatiche ma attenzione a unche si avvicina sempre di più. Il primo disponibilequello di Pfizer e nella nostra nazione arriveranno ben 3,4 milioni di dosi nella seconda parte di gennaio. Ad annunciarlo il commissario straordinarioche ha spiegato qualela strategia di azione. “Una base importante della popolazione potrà essere vaccinata entro il primo semestre del prossimo anno o entro il terzo trimestre. Non c’è obbligo per ilma stiamo cercando di progettare una piattaforma che possa gestire la verifica della somministrazione per sapere...

