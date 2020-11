IEG | il Palacongressi di Rimini si aggiudica il congresso 2024 dell’European College of Sport Science ECSS

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 19 novembre 2020) (Teleborsa) – Avendo battuto la concorrenza di Parigi, Losanna e Goteborg, sarannoe il suoad ospitare il 21°of) in programma dal 3 al 5 luglio. Nonostante la sospensione delle attività congressuali imposta dal Governo con gli ultimi Dpcm, la divisione Events&Congress di Italian Exhibition Group, che gestisce l’attività congressuale della struttura riminese, è riuscita a convicecere i vertici di uno dei principali congressi scientifici sulle scienze motorie in tutto il mondo. IEG, quotata sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana e leader in Italia nell’organizzazione di eventi fieristici, ha presentato la candidatura di...