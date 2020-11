Idranti e centinaia di arresti alla protesta no-mask a Berlino. Il video (Di giovedì 19 novembre 2020) Idranti e centinaia di arresti alla protesta no-mask a Berlino Berlino, 19 nov. (askanews) – centinaia di arresti alla manifestazione dei no-mask contro le restrizioni anti-Covid a Berlino. La polizia è ricorsa agli Idranti – come mostrano le immagini di France Presse – per disperdere la folla che si era radunata alla Porta di Brandeburgo. “Se le disposizioni come l’obbligo della mascherina o il distanziamento fossero state disattese in modo consapevole, il raduno andava sciolto”, ha dichiarato la ministra della Giustizia Christine Lambrecht (Spd) ai quotidiani del Funke Mediengruppe. “Lo Stato deve mostrare chi ha il monopolio della ... Leggi su formiche (Di giovedì 19 novembre 2020)dino-, 19 nov. (askanews) –dimanifestazione dei no-contro le restrizioni anti-Covid a. La polizia è ricorsa agli– come mostrano le immagini di France Presse – per disperdere la folla che si era radunataPorta di Brandeburgo. “Se le disposizioni come l’obbligo della mascherina o il distanziamento fossero state disattese in modo consapevole, il raduno andava sciolto”, ha dichiarato la ministra della Giustizia Christine Lambrecht (Spd) ai quotidiani del Funke Mediengruppe. “Lo Stato deve mostrare chi ha il monopolio della ...

Affaritaliani : Idranti e centinaia di arresti alla protesta no-mask a Berlino - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Idranti, lanciagranate e lacrimogeni per sopprimere le centinaia di manifestanti nel centro di Santiago del Cile https://t.… - sergimagugliani : RT @FarodiRoma: Idranti, lanciagranate e lacrimogeni per sopprimere le centinaia di manifestanti nel centro di Santiago del Cile https://t.… - FarodiRoma : Idranti, lanciagranate e lacrimogeni per sopprimere le centinaia di manifestanti nel centro di Santiago del Cile -