I nuovi tagli di capelli delle star per l’autunno-inverno

(Di giovedì 19 novembre 2020) Si respira aria di cambiamento, o è solo una nostra impressione? In attesa di buone notizie, ci si tira sù il morale (anche) con un nuovo look capelli, escamotage tutto femminile infallibile per dare una spinta all’autostima. Ispirazione? Come sempre guardiamo alle star, e in particolare ai nuovi tagli capelli di Bella Hadid, Arisa e Demi Lovato. Vale il copia e incolla!