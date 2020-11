I numeri in chiaro, il prof Tizzoni: «Siamo vicini al picco ma i decessi cresceranno ancora per qualche giorno» (Di giovedì 19 novembre 2020) Secondo la fondazione Gimbe la curva dei casi di Coronavirus sta rallentando, ma molto lentamente: +24,4% in più rispetto al 31% della settimana precedente. «Se guardiamo i numeri tra lunedì e giovedì vediamo che le variazioni sono poco significative. Questa settimana abbiamo più o meno lo stesso numero dei casi della settimana scorsa», spiega a Open il ricercatore della Fondazione Isi, Michele Tizzoni. «Questo non vuol dire che non ci sono stati nuovi casi oggi sono stati registrati 36.176 nuovi positivi ndr. E non posSiamo permetterci di avere così tanti casi ogni settimana». professore, le sembra che i numeri giustifichino un eventuale ammorbidimento delle restrizioni? «I numeri ci dicono che stiamo raggiungendo un plateau e che si tratta sostanzialmente di un trend stabile. ... Leggi su open.online (Di giovedì 19 novembre 2020) Secondo la fondazione Gimbe la curva dei casi di Coronavirus sta rallentando, ma molto lentamente: +24,4% in più rispetto al 31% della settimana precedente. «Se guardiamo itra lunedì e giovedì vediamo che le variazioni sono poco significative. Questa settimana abbiamo più o meno lo stesso numero dei casi della settimana scorsa», spiega a Open il ricercatore della Fondazione Isi, Michele. «Questo non vuol dire che non ci sono stati nuovi casi oggi sono stati registrati 36.176 nuovi positivi ndr. E non pospermetterci di avere così tanti casi ogni settimana».essore, le sembra che igiustifichino un eventuale ammorbidimento delle restrizioni? «Ici dicono che stiamo raggiungendo un plateau e che si tratta sostanzialmente di un trend stabile. ...

Open_gol : Per il professore la curva dei contagi si sta appiattendo per effetto delle nuove restrizioni. Ma non è così in tut… - Trail7439 : @Daria38250972 @Barbara86764611 @repubblica I numeri parlano chiaro basta volerli leggere, ultimi 7gg. Terapia int… - Notiziedi_it : I numeri in chiaro, il prof Tizzoni: «Siamo vicini al picco ma i decessi cresceranno ancora per qualche giorno» - medicojunghiano : RT @Open_gol: Per il professore la curva dei contagi si sta appiattendo per effetto delle nuove restrizioni. Ma non è così in tutto il Paes… - paologlc : RT @Open_gol: Per il professore la curva dei contagi si sta appiattendo per effetto delle nuove restrizioni. Ma non è così in tutto il Paes… -

Ultime Notizie dalla rete : numeri chiaro I numeri in chiaro, il prof Tizzoni: «Siamo vicini al picco ma i decessi cresceranno ancora per qualche giorno» Open Coronavirus, 36.176 nuovi contagi. 250 mila i tamponi. Cala, ma resta alto il numero dei morti, oggi 653

Stabili a 7.453 i contagi in Lombardia, in aumento da 3.281 quelli in Piemonte dove però si è passati da 17mila a 41mila tamponi. Inarrestabile la corsa del virus in Alto Adige, 13 decessi in 24 ore ...

Stabili a 7.453 i contagi in Lombardia, in aumento da 3.281 quelli in Piemonte dove però si è passati da 17mila a 41mila tamponi. Inarrestabile la corsa del virus in Alto Adige, 13 decessi in 24 ore ...