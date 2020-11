I farmaci di automedicazione e la sanità del futuro

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 19 novembre 2020) Se in Italia si facesse un maggiore ricorso aidi, raggiungendo almeno la media europea, si produrrebbe ogni anno un risparmio di 844 milioni di euro di spesa farmaceutica. Parte da questo dato il progetto di Assosalute “Self Care Generation”, con un Manifesto di proposte per laterritoriale del. Le proposte mirano a nuovi modelli organizzativi di collaborazione tra Medico di Medicina Generale esta per la gestione dei piccoli disturbi di salute. sat/mrv/red su Il Corriere della Città.