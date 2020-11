I dubbi di Bennato e le schizofrenie di un’Italia immobile (Di venerdì 20 novembre 2020) Copertina apribile in bianco e nero, il tocco di colore è rappresentato dall’immagine dell’autore, Edoardo Bennato che ha progettato questo suo ritorno discografico in casa Sony come una sorta di quotidiano, dove gli strilli sono i titoli delle canzoni e l’intento più o meno palese è quello di mostrarci una sorta di «manifesto della realtà». Non c’è – che esce oggi, è un concentrato del Bennato pensiero diluito in ben venti tracce che attingono dal suo passato più o meno … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 20 novembre 2020) Copertina apribile in bianco e nero, il tocco di colore è rappresentato dall’immagine dell’autore, Edoardoche ha progettato questo suo ritorno discografico in casa Sony come una sorta di quotidiano, dove gli strilli sono i titoli delle canzoni e l’intento più o meno palese è quello di mostrarci una sorta di «manifesto della realtà». Non c’è – che esce oggi, è un concentrato delpensiero diluito in ben venti tracce che attingono dal suo passato più o meno … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

CarlaLance : RT @ilmanifesto: I dubbi di Edoardo Bennato (foto di Daniele Barraco) che torna dopo cinque anni con un nuovo album 'Non c'è'. Stefano Crip… - zazoomblog : I dubbi di Bennato e le schizofrenie di un’Italia immobile - #dubbi #Bennato #schizofrenie - Carmela_oltre : RT @ilmanifesto: I dubbi di Edoardo Bennato (foto di Daniele Barraco) che torna dopo cinque anni con un nuovo album 'Non c'è'. Stefano Crip… - grandesse : RT @ilmanifesto: I dubbi di Edoardo Bennato (foto di Daniele Barraco) che torna dopo cinque anni con un nuovo album 'Non c'è'. Stefano Crip… - ilmanifesto : I dubbi di Edoardo Bennato (foto di Daniele Barraco) che torna dopo cinque anni con un nuovo album 'Non c'è'. Stefa… -