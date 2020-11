I deputati Laura Ravetto | Maurizio Carrara e Federica Zanella lasciano Forza Italia e passano alla Lega

(Di giovedì 19 novembre 2020) Ihanno annunciano che lascerannoe passeranno. In un comunicato congiunto hanno motivato il loro abbandono dicendo che «in qualità di eletti su collegi uninominali con i voti

L'ex sottosegretaria del governo Berlusconi con Federica Zanella e Maurizio Carrara: "Continuiamo meglio la battaglia, no ammiccamenti col Pd" ...Laura Ravetto, Maurizio Carrara e Federico Zanella lasciano Forza Italia e passano con la Lega di Matteo Salvini. «Abbiamo deciso di impegnarci in politica, in tempi e modi diversi, convinti che i ...