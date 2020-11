I complottisti delle ambulanze, peggio di X-files | IL SIGNOR DISTRUGGERE (Di giovedì 19 novembre 2020) Il creatore del telefilm X-files, Chris Carter, mai avrebbe potuto immaginare nel 1996 la nascita dei complottisti delle ambulanze. Quelli convinti che il governo obblighi le ambulanze a girare vuote con le sirene spianate per terrorizzare la gente. In X-files c’era il protagonista, Fox Mulder, che era un complottista, ma era anche un agente dell’FBI con laurea ad Oxford e, nell’immaginario fantastico della serie TV, aveva ragione. Qui invece abbiamo personaggi che messi insieme tutti i loro Q.I. forse si arriverebbe a eguagliare quello di una gallina, gente che testimoniano il fallimento della pubblica istruzione di base e che in quella che incredibilmente oggi ci potrebbe apparire come una magica utopia, parlo della dittatura cinese, finirebbero impagliati accanto all’Esercito di ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 19 novembre 2020) Il creatore del telefilm X-, Chris Carter, mai avrebbe potuto immaginare nel 1996 la nascita dei. Quelli convinti che il governo obblighi lea girare vuote con le sirene spianate per terrorizzare la gente. In X-c’era il protagonista, Fox Mulder, che era un complottista, ma era anche un agente dell’FBI con laurea ad Oxford e, nell’immaginario fantastico della serie TV, aveva ragione. Qui invece abbiamo personaggi che messi insieme tutti i loro Q.I. forse si arriverebbe a eguagliare quello di una gallina, gente che testimoniano il fallimento della pubblica istruzione di base e che in quella che incredibilmente oggi ci potrebbe apparire come una magica utopia, parlo della dittatura cinese, finirebbero impagliati accanto all’Esercito di ...

