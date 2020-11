I brogli secondo Trump: «Orditi da Chavez e pagati da Soros» (Di venerdì 20 novembre 2020) Preannunciata da un roboante tweet di Trump, i legali della campagna del tycoon hanno tenuto una conferenza stampa per mostrare tutte le prove lampanti della vittoria di Trump e le frodi ordite dai Dem per scippare il risultato. RUDY GIULIANI, ancora una volta, si è prestato a mettere in scena uno spettacolo imbarazzante in cui ha citato «mio cugino Vincenzo», Topolino e tutta una serie di strampalate teorie, portando alcuni esempi di avvenute frodi, causate più che altro da sciatteria. … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 20 novembre 2020) Preannunciata da un roboante tweet di, i legali della campagna del tycoon hanno tenuto una conferenza stampa per mostrare tutte le prove lampanti della vittoria die le frodi ordite dai Dem per scippare il risultato. RUDY GIULIANI, ancora una volta, si è prestato a mettere in scena uno spettacolo imbarazzante in cui ha citato «mio cugino Vincenzo», Topolino e tutta una serie di strampalate teorie, portando alcuni esempi di avvenute frodi, causate più che altro da sciatteria. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Chiaramente non capite il procedimento legale», ha tagliato corto Ellis. La narrativa del gruppo di Trump è passata a uno stadio successivo: sosteniene che i brogli ci sono stati e che sono stati ...

Donald Trump tenta il colpo di scena per sovvertire l'esito delle elezioni in Michigan, uno degli stati chiave vinti da Joe Biden ma dove ancora il voto finale non è stato certificato.

