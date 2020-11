I brogli non esistono e il golpe è fantascienza: perché Trump non ha speranze (Di giovedì 19 novembre 2020) The Donald non può 'non lasciare la presidenza'. A mezzogiorno del 20 gennaio, i suoi poteri scadono. E' fantapolitica parlare di 'colpo di stato', e non ci sono conferme di irregolarità. La forza ... Leggi su today (Di giovedì 19 novembre 2020) The Donald non può 'non lasciare la presidenza'. A mezzogiorno del 20 gennaio, i suoi poteri scadono. E' fantapolitica parlare di 'colpo di stato', e non ci sono conferme di irregolarità. La forza ...

fattoquotidiano : Anche Fox taglia la portavoce di Trump che parla di brogli: “Non possiamo trasmettere disinformazione” - Ettore_Rosato : #Biden ha vinto 306 a 232 nei grandi elettori, 78.187 mln di voti popolari contro 72.767.Autorità nazionali e loca… - TizianaFerrario : Non ci sono prove di brogli sostiene il #NYTimes.Intznto gli Usa sono blicxati da #Trump che non concede la vittori… - sicktrader66 : @8_ferro @marina_valerio @michele_geraci @CarloStagnaro Vedremo. io non ho detto che ci scommetterei la casa. Ho de… - antorav10 : Twitter sostiene che i brogli elettorali USA non esistono Forse parteggia con i democratici? #chefigura -