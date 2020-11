Hockey pista, Serie A1: il calendario dei recuperi e delle prossime giornate di campionato (Di venerdì 20 novembre 2020) Ancora un paio di settimane e il la Serie A1 di Hockey pista tornerà a riempire i fine settimana – e non solo – degli appassionati. Dopo lo stop, che durerà sino al 5 dicembre prossimo, legato alla necessità di riassettare le cose per ripartire più forti e più sicuri di prima, la FISR ha pubblicato in questi giorni il calendario dei recuperi e delle prossime giornate di campionato. Questo il comunicato in meritoLa Federazione Italiana Sport Rotellistici informa sulle date di recupero delle giornate non giocare, 6a-7a-8a giornata del campionato di Serie A1, 4a-5a-6a giornata del campionato di Serie A2 e le giornate ... Leggi su oasport (Di venerdì 20 novembre 2020) Ancora un paio di settimane e il laA1 ditornerà a riempire i fine settimana – e non solo – degli appassionati. Dopo lo stop, che durerà sino al 5 dicembre prossimo, legato alla necessità di riassettare le cose per ripartire più forti e più sicuri di prima, la FISR ha pubblicato in questi giorni ildeidi. Questo il comunicato in meritoLa Federazione Italiana Sport Rotellistici informa sulle date di recuperonon giocare, 6a-7a-8a giornata deldiA1, 4a-5a-6a giornata deldiA2 e le...

Altri due casi di positività al Covid-19 per l’Hockey Roller Club Monza che ha effettuato un comunicato per spiegare dettagliatamente la situazione: Il difficile momento che sta vivendo il Mondo e la ...

Grosseto, 19 novembre 2020 - Il settore tecnico hockey pista della Fisr ha comunicato le date dei recuperi delle giornate del campionato di serie A1 sospese tra il 14 e il 28 novembre. La sesta giorna ...

