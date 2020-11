«Ho visto Genovese drogarsi e sono fuggita!»

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 19 novembre 2020) «Più si drogava, più mi spingeva verso la stanza, più volevo scappare. E alla fine ciriuscita». Questo articolo, in parte, lo scriverò in prima persona, perché l’intervista alla giovanissima influencer Asia Gianese, ventidue anni, sul suo profilo nella Bio si legge: studentessa. Ma le foto mostrano la sua giovane sensualità che mostra quotidianamente. Questo racconto, per la prima volta, incastra in modo totalmente casuale la mia vita con quella di. Ed è nel corso dell’intervista che la stessa Asia a un certo punto mi dice: «Ma non lei non ricorda? Era nel tavolo di fronte a cena con persone grandi!». Grandi di età. Confermo. Pur non conoscendo, nell’estate 2019 io miritrovato seduto al ristorante Chezz Gerdi, a Formentera, dinanzi a lui o meglio al suo gruppo perché non sapevo che faccia ...