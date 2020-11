‘High School Musical’: The Musical: Lo Speciale di Natale. Il trailer (Di giovedì 19 novembre 2020) Diffuso il trailer con una anteprima della seconda stagione È stato diffuso, nelle ultime ore su Disney +, il trailer di “High School Musical: The Musical: Lo Speciale di Natale” che sarà disponibile sulla piattaforma di streaming l’11 dicembre. Nel trailer c’è anche un’anteprima della seconda stagione con la canzone “The Perfect Gift” canzone proprio presente nei nuovi episodi e interpretata da Joshua Bassett. Oltre a “The Perfect Gift”, la colonna sonora e lo Speciale offriranno ai fan un’anticipazione di “Something In The Air”, il primo importante numero Musicale presente sempre nella seconda stagione. Lo Speciale di Natale avrà come protagonisti Joshua Bassett, Olivia Rodrigo, ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 19 novembre 2020) Diffuso ilcon una anteprima della seconda stagione È stato diffuso, nelle ultime ore su Disney +, ildi “High: The: Lodi” che sarà disponibile sulla piattaforma di streaming l’11 dicembre. Nelc’è anche un’anteprima della seconda stagione con la canzone “The Perfect Gift” canzone proprio presente nei nuovi episodi e interpretata da Joshua Bassett. Oltre a “The Perfect Gift”, la colonna sonora e looffriranno ai fan un’anticipazione di “Something In The Air”, il primo importante numeroe presente sempre nella seconda stagione. Lodiavrà come protagonisti Joshua Bassett, Olivia Rodrigo, ...

