"Hanno litigato?" Ilary Blasi lo mostra in diretta e spiazza i fan [FOTO] (Di giovedì 19 novembre 2020) Se Francesco Totti è impegnato con la promozione del film che racconta la sua vita sul grande schermo; Ilary Blasi dovrebbe presto salire sul palco per condurre la nuova stagione de L'Isola de Famosi. Purtroppo, non possiamo però dire che sia un periodo sereno per la coppia. Soprattutto dopo la scomparsa di Enzo Totti – papà del Capitano morto a 76 anni all'ospedale Spallanzani di Roma- e la positività al Covid-19 che ha riscontrato la stessa coppia. A chiarire i rapporti attuali con la Blasi, è il giornalista nonché attuale conduttore del GF Vip Alfonso Signorini. A Casa Chi ha raccontato che più volte la Blasi ha declinato l'invito a cena insieme al marito Totti per trascorrere una una serata a casa sua. D'altronde, – come spiega Signorini – non è stato per mancanza di interesse ma per motivi validi. Tuttavia la ...

IungoIinea : non ho capito perché non sto seguendo, fra e tommy hanno litigato? #GFVIP - Giulslovesharry : Comunque ridimensionatevi, leggo cattiverie gratuite su Francesco e Tommaso che non hanno proprio senso, non è succ… - vuemme2 : @vuoicondurre_tu Non ho detto che hanno litigato adesso, il mio è un discorso in generale e che deriva da una mia p… - claudiariccio51 : @thisisfromem Ah ecco perché la maggior parte delle persone stanno dicendo che hanno litigato..... - obvae_ : RT @sippingtrash: Qua per ricordarvi che gli sfoghi sono normali ma non vuol dire che hanno litigato. Voi sarete tutti santi prossimi all’a… -

