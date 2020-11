Guardiola ha rinnovato col Manchester City fino al 2023 (Di giovedì 19 novembre 2020) Pep Guardiola ha accettato di rinnovare col Manchester City, a sette mesi dalla scadenza del suo contratto in essere. L’indiscrezione del Daily Mail, che scrive come l’allenatore abbia preso questa decisione durante la sosta per le nazionali, scegliendo di restare con i Citizens, è stata confermata da un comunicato ufficiale del club. La nuova scadenza cade nel 2023. Proseguendo insieme, riporta il quotidiano inglese, si riaccende la possibilità che il City tenti l’assalto a Lionel Messi già a gennaio, provando ad inserire nell’affare Eric Garcia. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 19 novembre 2020) Pepha accettato di rinnovare col, a sette mesi dalla scadenza del suo contratto in essere. L’indiscrezione del Daily Mail, che scrive come l’allenatore abbia preso questa decisione durante la sosta per le nazionali, scegliendo di restare con i Citizens, è stata confermata da un comunicato ufficiale del club. La nuova scadenza cade nel. Proseguendo insieme, riporta il quotidiano inglese, si riaccende la possibilità che iltenti l’assalto a Lionel Messi già a gennaio, provando ad inserire nell’affare Eric Garcia. L'articolo ilNapolista.

