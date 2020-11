Green Pea apre a Torino: come lavorare per il centro commerciale di Oscar Farinetti (Di giovedì 19 novembre 2020) Le posizione aperte, al momento, sono per senior sales assistant, floor manager, interior designer, customer care assistant e customer service assistant (no food sales assistant) Leggi su today (Di giovedì 19 novembre 2020) Le posizione aperte, al momento, sono per senior sales assistant, floor manager, interior designer, customer care assistant e customer service assistant (no food sales assistant)

Today_it : Green Pea apre a Torino: come lavorare per il centro commerciale di Oscar Farinetti - nando_finizio : RT @ilGamberoRosso: 15mila metri quadri accanto ad Eataly Lingotto, a Torino, per raccontare – e vendere – il vivere sostenibile. C’è spazi… - GiElleDiElle : Green Pea apre a #Torino, di fronte al gigante razionalista ferito da vandali e incapacità amministrativa. Ex merca… - FerraraFratelli : RT @ilGamberoRosso: 15mila metri quadri accanto ad Eataly Lingotto, a Torino, per raccontare – e vendere – il vivere sostenibile. C’è spazi… - ilGamberoRosso : 15mila metri quadri accanto ad Eataly Lingotto, a Torino, per raccontare – e vendere – il vivere sostenibile. C’è s… -