Graziani stronca Balotelli | “Lasciatelo perdere | mi causa mal di testa”

Leggi su mediagol

(Di giovedì 19 novembre 2020) Ciccioduro con SuperMario.L'ex storico attaccante del Torino, intervenuto ai microfoni de La Nazione, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al centravanti attualmente svincolato Mariosi è espresso senza filtri sull'ex Inter e Milan, tra le altre: "Faccio parte del partito del lasciatelo. Non ho dubbi. Troppe possibilità ha avuto per dimostrare di essere ancora un giocatore. Alle prime difficoltà ti fa venire il mal di testa".Calciomercato,a un passo dal Vasco da Gama? Il ds Cordella: “Ecco come stanno le cose”