Grande Fratello VIP, Selvaggia Roma e i sospetti su Andrea Zelletta (Di giovedì 19 novembre 2020) Giorni di rivelazioni scottanti nella casa del Grande Fratello VIP. Solo lunedì scorso è toccato a Giacomo Urtis prendersi la patata bollente. Il suo compito sarà quello di portare un po’ di scompiglio tra i VIP (come se non ce ne fosse già abbastanza) e rivelare alcuni scoop, fasulli e non. In questi giorni però a catalizzare l’attenzione sono soprattutto le rivelazioni di Selvaggia Roma, entrata ormai una settimana fa. Ora Selvaggia Roma sembrerebbe determinata a provocare un altro degli uomini della casa: Andrea Zelletta. Parlando con Stefania Orlando dopo le discussioni avute con Elisabetta e Pierpaolo ieri sera, ecco che dalla sua bocca esce una dichiarazione che potrebbe dirla lunga su un’altra questione da risolvere. La frase – riportata dal ... Leggi su gossipblog (Di giovedì 19 novembre 2020) Giorni di rivelazioni scottanti nella casa delVIP. Solo lunedì scorso è toccato a Giacomo Urtis prendersi la patata bollente. Il suo compito sarà quello di portare un po’ di scompiglio tra i VIP (come se non ce ne fosse già abbastanza) e rivelare alcuni scoop, fasulli e non. In questi giorni però a catalizzare l’attenzione sono soprattutto le rivelazioni di, entrata ormai una settimana fa. Orasembrerebbe determinata a provocare un altro degli uomini della casa:. Parlando con Stefania Orlando dopo le discussioni avute con Elisabetta e Pierpaolo ieri sera, ecco che dalla sua bocca esce una dichiarazione che potrebbe dirla lunga su un’altra questione da risolvere. La frase – riportata dal ...

rtl1025 : ?? 'Dal Grande Fratello sono passati 18 anni. Sono stato molto fortunato, ho incontrato sulla mia strada grandissimi… - stanzaselvaggia : Un mondo distopico in cui l’unico cenone di Natale tra non congiunti sarà nella casa del Grande fratello. - GrandeOrienteit : L'uomo del mondo e fratello di tutti eliminato dai franchisti perché socialista, omosessuale e Massone. La figura d… - fan_francy : @Gianna42384289 Problemi di che tipo?Che lei dice che non vuole farsi nominare ....vuole farsi il grande fratello f… - _Sherbatsky__ : RT @waldauseyes: Per la serie: come farsi male nella casa del grande fratello by ciccio oppini Chi dimentica è complice #GFVIP https://t.c… -