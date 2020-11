Grande Fratello Vip 5, Stefania Orlando: “Non ho chiesto a Patrizia De Blanck di non nominarmi” (video) (Di venerdì 20 novembre 2020) Oggi pomeriggio, giovedì 19 novembre 2020, all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 5’, Stefania Orlando ha chiarito, in giardino, con Giulia Salemi, alcune affermazioni di Patrizia De Blanck che le avrebbe fatto una confessione inedita sull’ultima nomination. Grande Fratello Vip 5: Patrizia De Blanck contro Stefania Orlando (video) La replica del marito Simone Gianlorenzi La conduttrice, infatti, ha negato categoricamente di aver chiesto alla Contessa di non essere nominata per non finire al televoto contro Francesco Oppini (il nominato dai ragazzi). In un lungo sfogo, la nobildonna ha palesato la volontà di interrompere ogni rapporto ... Leggi su gossipblog (Di venerdì 20 novembre 2020) Oggi pomeriggio, giovedì 19 novembre 2020, all’interno della casa del ‘Vip 5’,ha chiarito, in giardino, con Giulia Salemi, alcune affermazioni diDeche le avrebbe fatto una confessione inedita sull’ultima nomination.Vip 5:Decontro) La replica del marito Simone Gianlorenzi La conduttrice, infatti, ha negato categoricamente di averalla Contessa di non essere nominata per non finire al televoto contro Francesco Oppini (il nominato dai ragazzi). In un lungo sfogo, la nobildonna ha palesato la volontà di interrompere ogni rapporto ...

rtl1025 : ?? 'Dal Grande Fratello sono passati 18 anni. Sono stato molto fortunato, ho incontrato sulla mia strada grandissimi… - stanzaselvaggia : Un mondo distopico in cui l’unico cenone di Natale tra non congiunti sarà nella casa del Grande fratello. - GrandeOrienteit : L'uomo del mondo e fratello di tutti eliminato dai franchisti perché socialista, omosessuale e Massone. La figura d… - giovanniemilia : RT @GCappellazz: @ilgiornale Chissenefrega del Grande Fratello! Ma quando finiranno queste trasmissioni inutili e dannose? - ELIPIERPA : Il grande fratello non interessa di Pierpaolo ma di ELISABETTA! Dal l’inizio non hanno fatto che massacrala!!! E co… -