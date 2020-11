Grande Fratello Vip 5, la moglie di Paolo Bonolis difende Elisabetta Gregoraci: "Allibita da chi la attacca" (Di venerdì 20 novembre 2020) Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, è intervenuta su Instagram in difesa di Elisabetta Gregoraci attaccata da Selvaggia Roma al Grande Fratello Vip 5. Elisabetta Gregoraci è stata difesa da Sonia Bruganelli: la moglie di Paolo Bonolis ha spalleggiato la presentatrice dagli attacchi di Selvaggia Roma al Grande Fratello Vip 5 con un post su Instagram. Le ultime ore di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 5 non sono state tranquille. Gli autori hanno mandato nella casa di Cinecittà Selvaggia Roma con l'intento di destabilizzare il percorso di alcuni inquilini ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 20 novembre 2020) Sonia Bruganelli,di, è intervenuta su Instagram in difesa dita da Selvaggia Roma alVip 5.è stata difesa da Sonia Bruganelli: ladiha spalleggiato la presentatrice dagli attacchi di Selvaggia Roma alVip 5 con un post su Instagram. Le ultime ore dialVip 5 non sono state tranquille. Gli autori hanno mandato nella casa di Cinecittà Selvaggia Roma con l'intento di destabilizzare il percorso di alcuni inquilini ...

rtl1025 : ?? 'Dal Grande Fratello sono passati 18 anni. Sono stato molto fortunato, ho incontrato sulla mia strada grandissimi… - stanzaselvaggia : Un mondo distopico in cui l’unico cenone di Natale tra non congiunti sarà nella casa del Grande fratello. - GrandeOrienteit : L'uomo del mondo e fratello di tutti eliminato dai franchisti perché socialista, omosessuale e Massone. La figura d… - NavaRoma : RT @1DFivePromises: Hanno spento Francesco perché è stato massacrato dal giorno 1 (giustamente, ma anche ingiustamente) Hanno spento tommas… - fratm74705621 : Io non capisco in questo grande fratello vengono apprezzati di più le persone di Stefania che non fa altro che parl… -