Grande Fratello Vip 5, il fidanzato di Rosalinda Cannavò: "Dayane Mello? Ragazza simpatica" (video) (Di giovedì 19 novembre 2020) Giuliano Condorelli, fidanzato di Rosalinda Cannavò del 'Grande Fratello Vip 5', è intervenuto, oggi pomeriggio, a 'Casa Chi', il talk su Instagram, dedicato al programma di reality show condotto da Alfonso Signorini, per raccontare la propria verità sul legame dell'attrice con Dayane Mello. Le due concorrenti del programma di Canale 5 sono diventate amiche per la pelle non nascondendo pubbliche affettuosità: "Dayane Mello sembra una Ragazza simpatica, ovviamente mi baso su quello che vedo, è simpatica e intelligente, parlo di un'intelligenza emotiva che ti permette di identificare il tuo interlocutore. Sa quali tasti premere per ottenere determinate cose da Rosalinda e questo è un complimento!". L'uscita di scena di ...

