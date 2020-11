Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello sull’ex fidanzato Carlo Beretta: “Lasciata per telefono” (video) (Di venerdì 20 novembre 2020) Dayane Mello, oggi giovedì 19 novembre 2020, ha raccontato, per la prima volta, all’amica Rosalinda Cannavò, aspetti inediti della fine della sua relazione con Carlo Beretta. La modella brasiliana, tra i concorrenti del ‘Grande Fratello Vip 5’, al momento, non sa che il giovane rampollo si è rifidanzato con Giulia De Lellis. La Salemi, per un pelo, non le stava spoilerando questo ultimo gossip (Qui, il video). #GFVIP Dayane su Beretta: quando ha saputo che partecipavo al gf mi ha scritto 'avevi detto che non lo avresti mai fatto' e io ho risposto 'adesso faccio il cazzo che voglio non sono più la tua fidanzata' MA APRITEMI IL COLLEGAMENTO CON GDL pic.twitter.com/hUde63tIEC — ?????? ???????????? (@ilariabc) November ... Leggi su gossipblog (Di venerdì 20 novembre 2020), oggi giovedì 19 novembre 2020, ha raccontato, per la prima volta, all’amica Rosalinda Cannavò, aspetti inediti della fine della sua relazione con. La modella brasiliana, tra i concorrenti del ‘Vip 5’, al momento, non sa che il giovane rampollo si è ricon Giulia De Lellis. La Salemi, per un pelo, non le stava spoilerando questo ultimo gossip (Qui, il). #GFVIPsu: quando ha saputo che partecipavo al gf mi ha scritto 'avevi detto che non lo avresti mai fatto' e io ho risposto 'adesso faccio il cazzo che voglio non sono più la tua fidanzata' MA APRITEMI IL COLLEGAMENTO CON GDL pic.twitter.com/hUde63tIEC — ?????? ???????????? (@ilariabc) November ...

