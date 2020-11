Grande Fratello, ricordate Marianella ex di Luca Argentero? Eccola a 50 anni (Di giovedì 19 novembre 2020) Tutte pazze per Luca Argentero già nel 2003: quando il protagonista di Doc-Nelle tue mani partecipò al Grande Fratello in tante provarono a conquistarlo, ci riuscì Marianella Bargilli. Prima di diventare il bravissimo attore che tutti noi conosciamo, Luca Argentero aveva partecipato alla terza edizione del Grande Fratello nel 2003. All’epoca i concorrenti del programma L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 19 novembre 2020) Tutte pazze pergià nel 2003: quando il protagonista di Doc-Nelle tue mani partecipò alin tante provarono a conquistarlo, ci riuscìBargilli. Prima di diventare il bravissimo attore che tutti noi conosciamo,aveva partecipato alla terza edizione delnel 2003. All’epoca i concorrenti del programma L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

