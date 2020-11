GP Portogallo, Rossi: 'La Suzuki ha realizzato una moto rider friendly' (Di giovedì 19 novembre 2020) Per tanti la gara di domenica avrà un sapore speciale, compreso Valentino Rossi. Il nove volte campione del mondo infatti correrà la sua ultima gara insieme al team ufficiale Yamaha, ossia il team con ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di giovedì 19 novembre 2020) Per tanti la gara di domenica avrà un sapore speciale, compreso Valentino. Il nove volte campione del mondo infatti correrà la sua ultima gara insieme al team ufficiale Yamaha, ossia il team con ...

ilgladiatore36 : La mia presentazione del #PortugueseGP #MIR #Morbidelli #Rins #Dovizioso #Rossi #MotoGP - sportface2016 : #MotoGP, #PortugueseGP. Valentino #Rossi: 'Grazie alla Yamaha non ho smesso' - LucianoQuaranta : RT @SkySportMotoGP: #VR46 pronto per il #PortugueseGP: 'A Portimao Yamaha bene nei test' #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - pesaronews : Moto: Portogallo; Rossi, a Portimao Yamaha bene nei test - infoitsport : Valentino Rossi pronto per il GP del Portogallo: 'A Portimao Yamaha bene nei test' -