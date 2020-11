Governo: Cattaneo, 'vogliamo salvare economia non esecutivo' (Di giovedì 19 novembre 2020) Roma, 19 nov. (Adnkronos) - “Chi nella coalizione di centrodestra ha alzato i toni contro la posizione di Forza Italia sbaglia. C'è urgenza di dare risposte agli italiani e noi avvertiamo tale urgenza con la volontà di portare a casa risultati. Forza Italia dialoga sui contenuti, su proposte concrete con coperture certe e voglio ribadire ancora una volta che la coerenza è il valore che più contraddistingue la nostra azione politica". Lo afferma Alessandro Cattaneo, componente dell'Ufficio di presidenza di Forza Italia. "La linea del presidente Berlusconi -aggiunge- è chiara e noi andiamo avanti in quella direzione: vogliamo salvare le imprese, i commercianti, le partite Iva, i lavoratori, le famiglie. Non vogliamo salvare il Governo”. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) Roma, 19 nov. (Adnkronos) - “Chi nella coalizione di centrodestra ha alzato i toni contro la posizione di Forza Italia sbaglia. C'è urgenza di dare risposte agli italiani e noi avvertiamo tale urgenza con la volontà di portare a casa risultati. Forza Italia dialoga sui contenuti, su proposte concrete con coperture certe e voglio ribadire ancora una volta che la coerenza è il valore che più contraddistingue la nostra azione politica". Lo afferma Alessandro, componente dell'Ufficio di presidenza di Forza Italia. "La linea del presidente Berlusconi -aggiunge- è chiara e noi andiamo avanti in quella direzione:le imprese, i commercianti, le partite Iva, i lavoratori, le famiglie. Nonil”.

TV7Benevento : Governo: Cattaneo, 'vogliamo salvare economia non esecutivo'... - RadioRadicale : La #Lega attacca #ForzaItalia sull'apertura al #Governo. Intervista a @aleCattaneo79 di @forza_italia - Mauro_Cattaneo_ : RT @giodiamanti: Interessante: il governo in questa seconda ondata - per Swg - viene bocciato. Ma ancor più bocciata è l’opposizione. Atte… - gvnppl : RT @RadioRadicale: La Corte di giustizia europea condanna l'Italia sulle #polveri inquinanti. Il collegamento con la #pandemia. Alta soste… - ASviSItalia : RT @RadioRadicale: La Corte di giustizia europea condanna l'Italia sulle #polveri inquinanti. Il collegamento con la #pandemia. Alta soste… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Cattaneo Inquinamento, la Corte di Giustizia Europea bachetta l'Italia. Cattaneo: "Governo assente sul tema" varesenews.it Confai, Cattaneo: “Fondamentale unire uso della tecnologia e formazione tecnico-gestionale”

Negli ultimi 3 anni il 68% delle imprese agromeccaniche bergamasche ha investito risorse in attrezzature legate all’agricoltura 4.0 e al 'precision farming' ...

L’APPELLO/ Cattaneo: l’ecologia di Francesco per non ridursi a Greta vs Trump

E nel giorno in cui si apre a Milano, da oggi fino a sabato 21 novembre, il Forum regionale sullo sviluppo sostenibile, a spiegare la posta in gioco è Raffaele Cattaneo ... come metodo di governo ai ...

Negli ultimi 3 anni il 68% delle imprese agromeccaniche bergamasche ha investito risorse in attrezzature legate all’agricoltura 4.0 e al 'precision farming' ...E nel giorno in cui si apre a Milano, da oggi fino a sabato 21 novembre, il Forum regionale sullo sviluppo sostenibile, a spiegare la posta in gioco è Raffaele Cattaneo ... come metodo di governo ai ...