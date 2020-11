Governare sotto Covid | è necessario un nuovo patto del Nazareno?

valerio68100679 : Questo ancora spara cazzate! Ha avuto la possibilità di governare (anni fa), si è cagato sotto davanti a grillo in… - luigi_ippone : @mgmaglie Dimostra quanto sono vigliacchi i sinistri, hanno paura di governare in Calabria perché sotto i riflettor… - Rosy46044624 : @BoreaLeon @Martinetus Quando e se riusciranno a governare, ma non sempre sotto a qualcun altro, il berlusca tradit… - AntonioBuccieri : @abollis @ilpost x' tutti devono stare sotto lo stesso bastone. Quale sistema più semplice per governare una mandri… - Occitano2000 : @CarloCalenda sotto l’egida di chi ieri chiamava @berlusconi lo psico nano,@forza_italia un’accozzaglia di corrotti… -

Ultime Notizie dalla rete : Governare sotto

MeteoWeek

Regioni "contro" governo. Cinque parametri anziché 21 per definire la collocazione in zona gialla, arancione o rossa e il solo test rapido positivo per far scattare le ...Caro Babbo Natale, scusa se ti disturbo, in questo periodo riceverai un sacco di posta. Del resto è un periodo in cui scriversi va molto, sarà che siamo tutti chiusi in casa. I medici scrivono lettere ...