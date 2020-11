Gossip News | Paola Caruso si confessa “la mia mamma biologica aveva bisogno di soldi” | ultima puntata di Doc-Nelle tue mani

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 19 novembre 2020) Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet,! Questa volta vi parliamo die lanaturale in crisi, dell’di Doc-tue, di X Factor e il ritorno di Alessandro Cattelan e della programmazione televisiva prevista per questa sera.: Sembrava che fosse nato un grande amore trae la suanaturale. Tuttavia, sembra che, nel corso della conoscenza, qualcosa sia andato storto. A Diva e Donna la donna ha spiegato: “L’ho conosciuta, mi ha fatto piacere. Allo stesso tempo dico: dove sei stata per trentacinque anni puoi continuare a stare. La ...