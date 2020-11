Golf, Tiger Woods giocherà col figlio al torneo Pnc: campioni ed eredi si sfidano prima di Natale (Di giovedì 19 novembre 2020) Tiger Woods parteciperà con suo figlio Charlie al torneo Pnc, storica kermesse di Golf a cui i più grandi campioni di questo sport si iscrivono insieme ai rispettivi pargoli. Lo statunitense sarà protagonista sul green del Ritz-Carlton Club di Orlando (Florida, USA) il 19-20 dicembre e cercherà di ottenere un risultato di assoluto prestigio: lui ha 44 anni, il figlio è ormai un adolescente di 11 anni. Charlie balzò agli onori della cronaca l’anno scorso, quando Woods lo abbracciò dop aver vinto l’Augusta Masters per la quinta volta in carriera, il suo 15mo Major nonché primo trionfo davanti a Charlie, il quale gioca in eventi junior e spesso ha la fortuna di avere il papà nel ruolo di caddie. Il campionato Pnc è nato nel 1995 su idea di Alastair ... Leggi su oasport (Di giovedì 19 novembre 2020)parteciperà con suoCharlie alPnc, storica kermesse dia cui i più grandidi questo sport si iscrivono insieme ai rispettivi pargoli. Lo statunitense sarà protagonista sul green del Ritz-Carlton Club di Orlando (Florida, USA) il 19-20 dicembre e cercherà di ottenere un risultato di assoluto prestigio: lui ha 44 anni, ilè ormai un adolescente di 11 anni. Charlie balzò agli onori della cronaca l’anno scorso, quandolo abbracciò dop aver vinto l’Augusta Masters per la quinta volta in carriera, il suo 15mo Major nonché primo trionfo davanti a Charlie, il quale gioca in eventi junior e spesso ha la fortuna di avere il papà nel ruolo di caddie. Il campionato Pnc è nato nel 1995 su idea di Alastair ...

OA_Sport : Golf, Tiger Woods giocherà col figlio al torneo Pnc: campioni ed eredi si sfidano prima di Natale - cusferraragolf : Tiger Woods sul green in coppia col figlio di 11 anni: “Fantastico giocare con lui” - Gazzetta_it : #Golf, #TigerWoods sul green in coppia col figlio di 11 anni: “È fantastico giocare col figlio” - sportface2016 : #Golf, #PNCChampionship: Tiger #Woods parteciperà insieme al figlio Charlie - RDKassa : Il più forte di tutti. Anche dopo un 10 su un par-3 e la palla che finisce 3 volte in acqua. #Themasters2021 già in… -

Ultime Notizie dalla rete : Golf Tiger Tiger Woods sul green in coppia col figlio di 11 anni: “Fantastico giocare con lui” La Gazzetta dello Sport Woods con il figlio Charlie al Pnc Championship

ROMA – Tiger Woods sarà al PNC Championship insieme al figlio 11enne Charlie. Il torneo dal ’95 vede i migliori campioni di golf partecipare insieme ai loro figli. “Non posso dire quanto sono entusias ...

Golf, PNC Championship: Tiger Woods parteciperà insieme al figlio Charlie

Gli organizzatori del PNC Championship hanno comunicato che il campione di golf Tiger Woods prenderà parte insieme al figlio 11enne Charlie al tradizionale torneo che padre-figlio che si terrà dal 19 ...

ROMA – Tiger Woods sarà al PNC Championship insieme al figlio 11enne Charlie. Il torneo dal ’95 vede i migliori campioni di golf partecipare insieme ai loro figli. “Non posso dire quanto sono entusias ...Gli organizzatori del PNC Championship hanno comunicato che il campione di golf Tiger Woods prenderà parte insieme al figlio 11enne Charlie al tradizionale torneo che padre-figlio che si terrà dal 19 ...