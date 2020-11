Gli speculatori delle bombole di ossigeno: all’asta su eBay senza garanzie (Di giovedì 19 novembre 2020) Il Covid-19 sta causando una grave carenza di bombole di ossigeno. Sia negli ospedali che tra i privati la ricerca dei serbatoi è forsennata, ma in tanti ne approfittando. Su eBay vengono perfino messe all’asta, senza specifiche di garanzie sul contenuto. I malati di Covid-19, siano essi in ospedale oppure a casa, hanno sempre più necessità L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 19 novembre 2020) Il Covid-19 sta causando una grave carenza didi. Sia negli ospedali che tra i privati la ricerca dei serbatoi è forsennata, ma in tanti ne approfittando. Suvengono perfino messespecifiche disul contenuto. I malati di Covid-19, siano essi in ospedale oppure a casa, hanno sempre più necessità L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

I prezzi salirono alle stelle dal 1634 al 1637 e presto gli speculatori, anche quelli della classe media, iniziarono a comprare tutti i tulipani che potevano mentre i prezzi salivano alle stelle. Ma ...

Coronavirus, mancano bombole d'ossigeno e c'è chi le vende a 300€, indagano i carabinieri

Neanche la Covid ferma gli speculatori. La carenza di bombole d'ossigeno sembra aver dato vita ad un mercato parallelo e illegale. Sarebbe l'effetto di una richiesta aumentata, nelle ultime ...

