Gli auguri di Luciana Littizzetto alla figlia Vanessa: «Sempre più felice che puoi» (Di giovedì 19 novembre 2020) Ogni regola vuole la sua eccezione, e Luciana Littizzetto, nel giorno del venticinquesimo compleanno della figlia Vanessa, ha deciso di rinunciare alla propria riservatezza e pubblicare su Instagram una foto che potesse raccontarne la gioia. «Sempre più felice che puoi. Auguri Vanessa», ha scritto online la comica torinese, postando sul proprio profilo un’immagine della figlia nel giorno della sua laurea, con la corona d’alloro in testa e il sorriso aperto. «Tanto so già che mi dirai che la foto non va bene», ha aggiunto in una parentesi la Littizzetto, che a Raffaella Carrà, su RaiTre, ha raccontato lo scorso anno i dettagli di un’adozione particolare. Leggi su vanityfair (Di giovedì 19 novembre 2020) Ogni regola vuole la sua eccezione, e Luciana Littizzetto, nel giorno del venticinquesimo compleanno della figlia Vanessa, ha deciso di rinunciare alla propria riservatezza e pubblicare su Instagram una foto che potesse raccontarne la gioia. «Sempre più felice che puoi. Auguri Vanessa», ha scritto online la comica torinese, postando sul proprio profilo un’immagine della figlia nel giorno della sua laurea, con la corona d’alloro in testa e il sorriso aperto. «Tanto so già che mi dirai che la foto non va bene», ha aggiunto in una parentesi la Littizzetto, che a Raffaella Carrà, su RaiTre, ha raccontato lo scorso anno i dettagli di un’adozione particolare.

albertoangela : Buon compleanno a Carlo Verdone, persona di grande umanità e rara umiltà. Un artista unico, capace di entrare nel c… - matteosalvinimi : #Salvini: Arresto #Tallini in Calabria: ho mandato gli auguri di buon lavoro a Nicola #Gratteri, ben venga chi fa p… - chetempochefa : “Grazie di cuore per gli auguri. Sappiate che voi volete bene a me... ma anche io voglio bene a voi, perché ho dedi… - rodari279 : Oggi #19novembre vorrei fare gli auguri ad un attore che ho scoperto solo un anno fa ma che ho amato dal primo mome… - BordignonAngelo : RT @Pgreco_: Ragazzi oggi è il compleanno di @jack! Facciamogli gli auguri segnalandolo in massa! ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Gli auguri San Cataldo, i 100 anni di Giuseppe Riggi: gli auguri dell'Anpi al partigiano "Ricciardi" Radio CL1 IL CALCIO CATANIA: "Caffo, auguri sinceri di pronta e completa guarigione"

Il coordinatore cittadino del Pd contro il sindaco: "Al mattino grida al complotto contro la zona rossa e la sera si rende conto che abbiamo una situazione sanitaria drammatica, certificata dall'Asp".

Gli auguri di Luciana Littizzetto alla figlia Vanessa: «Sempre più felice che puoi»

La comica torinese, in occasione dei venticinque anni della figlia maggiore, ha deciso di pubblicare online una sua (rara) foto. Ospite su RaiTre di Raffaella Carrà nel 2019 aveva raccontato come foss ...

Il coordinatore cittadino del Pd contro il sindaco: "Al mattino grida al complotto contro la zona rossa e la sera si rende conto che abbiamo una situazione sanitaria drammatica, certificata dall'Asp".La comica torinese, in occasione dei venticinque anni della figlia maggiore, ha deciso di pubblicare online una sua (rara) foto. Ospite su RaiTre di Raffaella Carrà nel 2019 aveva raccontato come foss ...