Gli arresti in Calabria ci ricordano cos’è Forza Italia e chi è Berlusconi (Di giovedì 19 novembre 2020) Mentre il governo dialoga con Forza Italia, Forza Italia ha lanciato un segnale al governo, per ricordargli con chi stanno parlando. Il presidente forzista del Consiglio regionale calabrese, Domenico Tallini, è stato arrestato per concorso esterno in associazione mafiosa e scambio elettorale politico mafioso. Assieme a lui sono state arrestate altre 19 persone, facenti parte di un grande sistema di ‘ndrangheta di riciclaggio di denaro sporco tramite società farmaceutiche fittizie. Nelle ultime ore si sono intensificati i corteggiamenti tra il premier Giuseppe Conte, il Partito democratico e Silvio Berlusconi, perché si collabori in questa difficile fase del paese al di là degli schieramenti politici. Il Cavaliere si è detto disponibile a dare una mano sul tema della legge di bilancio, un’apertura che è ... Leggi su wired (Di giovedì 19 novembre 2020) Mentre il governo dialoga conha lanciato un segnale al governo, per ricordargli con chi stanno parlando. Il presidente forzista del Consiglio regionale calabrese, Domenico Tallini, è stato arrestato per concorso esterno in associazione mafiosa e scambio elettorale politico mafioso. Assieme a lui sono state arrestate altre 19 persone, facenti parte di un grande sistema di ‘ndrangheta di riciclaggio di denaro sporco tramite società farmaceutiche fittizie. Nelle ultime ore si sono intensificati i corteggiamenti tra il premier Giuseppe Conte, il Partito democratico e Silvio, perché si collabori in questa difficile fase del paese al di là degli schieramenti politici. Il Cavaliere si è detto disponibile a dare una mano sul tema della legge di bilancio, un’apertura che è ...

GianlucaVasto : Per la Commissione Antimafia #Tallini era un 'impresentabile'. La magistratura farà il suo corso, non spetta a me e… - PediciniM5S : Crollo #Morandi, 43 morti, oggi 6 arresti trai i dirigenti di #Autostrade per l'Italia. Per conoscere i responsabil… - carlosibilia : 40 le vittime della strage del bus precipitato dal viadotto #Acqualonga, 43 quelle della tragedia del #PonteMorandi… - AlbaaCam : RT @GianlucaVasto: Per la Commissione Antimafia #Tallini era un 'impresentabile'. La magistratura farà il suo corso, non spetta a me emette… - Lorenzo81006783 : @peppeprovenzano Mettiamola così, gli arresti dei politici in Calabria dimostrano quanto sia ancora terzo mondo. Va’ a lavorare -