Glenn Close tra i protagonisti del film Swan Song

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 20 novembre 2020) L'attricefarà parte del cast del, nel cui cast ci sono anche Mahershala Ali, Naomie Harris e Awkwafina.è entrata a far parte del cast diche ha già comeMahershala Ali, Naomie Harris e Awkwafina. Il lungometraggio sarà scritto e diretto da Benjamin Cleary e sarà prodotto da Apple Studios, Anonymous Content e Concordia Studio. Ilviene descritto come un progetto drammatico che supera i confini dei generi cinematografici ed è ambientato in un futuro non distante che esplora fin dove ci si possa spingere e quanto si è disposti a sacrificare pur di creare una vita più ...