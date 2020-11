Giulia Salemi choc, parla della malattia: “Il tumore e la cicatrice sul mio corpo” (Di giovedì 19 novembre 2020) La bella Giulia Salemi ha partecipato ben due volte al GF Vip e già questo dimostra quanto sia rilevante la sua presenza televisiva. Se durante la prima esperienza nel reality di Canale 5 aveva pianto lacrime amare a causa dell’infatuazione per Francesco Monte, un rapporto fin da subito travagliato, la seconda volta invece ha portato una ventata d’allegria frizzantina nella casa di Cinecittà. L’energia e la solarità dell’affascinante piacentina di origini iraniane per metà nascondono un dramma legato all’infanzia. Quando era solo una bambina ha combattuto contro una terribile malattia, che l’ha segnata per sempre. Quel triste capitolo fortunatamente si è risolto per il meglio, ma ha lasciato molti strascichi nell’anima e sul corpo della stella televisiva nonché virtuale. Ecco il suo racconto. “Non ho il seno ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 19 novembre 2020) La bellaha partecipato ben due volte al GF Vip e già questo dimostra quanto sia rilevante la sua presenza televisiva. Se durante la prima esperienza nel reality di Canale 5 aveva pianto lacrime amare a causa dell’infatuazione per Francesco Monte, un rapporto fin da subito travagliato, la seconda volta invece ha portato una ventata d’allegria frizzantina nella casa di Cinecittà. L’energia e la solarità dell’affascinante piacentina di origini iraniane per metà nascondono un dramma legato all’infanzia. Quando era solo una bambina ha combattuto contro una terribile, che l’ha segnata per sempre. Quel triste capitolo fortunatamente si è risolto per il meglio, ma ha lasciato molti strascichi nell’anima e sul corpostella televisiva nonché virtuale. Ecco il suo racconto. “Non ho il seno ...

