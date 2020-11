Giulia Bongiorno positiva e arrabbiata: 'Bonafede non ci ha protetto' (Di giovedì 19 novembre 2020) L'avvocato penalista e senatrice della Lega racconta di aver usato tutte le precauzioni possibili: 'Ma il virus galoppa nei tribunali' Leggi su today (Di giovedì 19 novembre 2020) L'avvocato penalista e senatrice della Lega racconta di aver usato tutte le precauzioni possibili: 'Ma il virus galoppa nei tribunali'

repubblica : Giulia Bongiorno positiva al Covid: 'Sempre attenta, ma nei tribunali il virus galoppa. Bonafede non ci ha protetto' - HuffPostItalia : Giulia Bongiorno: 'Sono positiva e in isolamento, Bonafede non ci ha protetto' - MassimoSantoma2 : RT @Libero_official: Lo sfogo di Giulia #Bongiorno positiva al #coronavirus: 'Sono stata attentissima. Ma i tribunali sono zone franche per… - __Dissacrante__ : Riguardo a Giulia Bongiorno, io rimango con la lastra. - domcamodeca : La gravissima accusa di Giulia #bongiorno al ministro Bonafede! -