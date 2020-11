Giulia Bongiorno positiva al COVID-19: “Bonafede non ci ha protetto” (Di giovedì 19 novembre 2020) La senatrice della Lega Giulia Bongiorno è risultata positiva al COVID-19 e sembra orientata a pensare di aver contratto l’infezione in tribunale. Per annunciare la sua positività, e con l’occasione lanciare un duro affondo al governo e, in particolare, al Ministro della Giustizia Bonafede, l’ex ministro per la pubblica amministrazione ha scelto le pagine di Repubblica. La positività della senatrice leghista non è notizia di queste ore. Bongiorno ha precisato al quotidiano di aver ricevuto la conferma dieci giorni fa e di aver sviluppato sintomi lievi, ma di aver deciso di parlarne soltanto ora che il peggio sembra passato. Il suo racconto è quello di una persona terrorizzata dal virus, al punto da esser stata fin troppo attenta mentre il leader del partito di cui fa parte non ha fatto altro che ... Leggi su blogo (Di giovedì 19 novembre 2020) La senatrice della Legaè risultataal-19 e sembra orientata a pensare di aver contratto l’infezione in tribunale. Per annunciare la sua positività, e con l’occasione lanciare un duro affondo al governo e, in particolare, al Ministro della Giustizia Bonafede, l’ex ministro per la pubblica amministrazione ha scelto le pagine di Repubblica. La positività della senatrice leghista non è notizia di queste ore.ha precisato al quotidiano di aver ricevuto la conferma dieci giorni fa e di aver sviluppato sintomi lievi, ma di aver deciso di parlarne soltanto ora che il peggio sembra passato. Il suo racconto è quello di una persona terrorizzata dal virus, al punto da esser stata fin troppo attenta mentre il leader del partito di cui fa parte non ha fatto altro che ...

Giulia Bongiorno è positiva al COVID-19 e accusa il ministro Bonafede di non aver protestato abbastanza chi lavora in tribunale.