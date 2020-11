Giulia Bongiorno: "Ho preso il Covid, nei tribunali il virus galoppa" (Di giovedì 19 novembre 2020) Raffaello Binelli L'esponente della Lega, Giulia Bongiorno, accusa il ministro Bonafede: "Non ci ha messo in condizione di lavorare in sicurezza" La senatrice della Lega Giulia Bongiorno racconta di essere stata positiva al Covid e di aver trascorso l'isolamento a casa. Eppure è sempre stata molto attenta, come racconta a Repubblica. "Non saprò mai con certezza dove sia avvenuto il contagio, ma di una cosa sono sicura: esistono 'zone franche' in cui è impossibile difendersi, zone dove persino il cittadino più scrupoloso è impotente". Il sospetto della Bongiorno è di essersi contagiata in un luogo che solitamente frequenta. Non si tratta di Palazzo Madama ma, molto probabilmente, di un tribunale. Luogo dove spesso si reca essendo avvocato penalista. Nelle aule di ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 19 novembre 2020) Raffaello Binelli L'esponente della Lega,, accusa il ministro Bonafede: "Non ci ha messo in condizione di lavorare in sicurezza" La senatrice della Legaracconta di essere stata positiva ale di aver trascorso l'isolamento a casa. Eppure è sempre stata molto attenta, come racconta a Repubblica. "Non saprò mai con certezza dove sia avvenuto il contagio, ma di una cosa sono sicura: esistono 'zone franche' in cui è impossibile difendersi, zone dove persino il cittadino più scrupoloso è impotente". Il sospetto dellaè di essersi contagiata in un luogo che solitamente frequenta. Non si tratta di Palazzo Madama ma, molto probabilmente, di un tribunale. Luogo dove spesso si reca essendo avvocato penalista. Nelle aule di ...

