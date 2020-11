Giugliano, altro boom di contagi: sono 123. Ma crescono i guariti (Di giovedì 19 novembre 2020) Altri 123 contagiati negli ultimi due giorni a Giugliano. Il Covid-19 registra così un altro incremento significativo di casi nella terza città della Campania per numero di abitanti. Giugliano, altri 123 contagiati: ma è boom di guariti Conforta però il numero dei guariti, che sono 117. Al momento gli attuali positivi in città sono 2534, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 19 novembre 2020) Altri 123ati negli ultimi due giorni a. Il Covid-19 registra così unincremento significativo di casi nella terza città della Campania per numero di abitanti., altri 123ati: ma èdiConforta però il numero dei, che117. Al momento gli attuali positivi in città2534, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano altro Giugliano, altro boom di contagi: sono 123. Ma crescono i guariti Teleclubitalia.it Napoli, sequestrati oltre 4300 botti illegali: 4 arresti e 2 denunce

In particolare, i finanzieri della Compagnia di Giugliano in Campania hanno scoperto a Casalnuovo di Napoli una fiorente attività di commercio di botti illegali del tipo “cobra”. Sequestrati 2100 ...

A Napoli si preparavano già ai botti di Capodanno: 4.300 fuochi illegali sequestrati

Nella fattispecie, a Casalnuovo, i finanzieri della compagnia di Giugliano in Campania hanno scoperto una fiorente attività che commerciava illegalmente botti di tipo "cobra", considerati ...

In particolare, i finanzieri della Compagnia di Giugliano in Campania hanno scoperto a Casalnuovo di Napoli una fiorente attività di commercio di botti illegali del tipo "cobra". Sequestrati 2100 ...