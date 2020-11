(Di giovedì 19 novembre 2020) Continua in Polonia lo scontro tra poteri che sta vedendo la magistratura del Paese privata della sua indipendenza. Undella Corte di, critico delle riforme della riforma giudiziaria ...

TodayEuropa : #Attualità #Network Giudice critica il governo e Varsavia gli toglie immunità e incarichi - AndreaGirardire : @Nadia_hopppe1 @RadioSavana va anche detto che se intervieni, sei, a seconda dell'umore del giudice quella mattina,… - Giulia89243594 : RT @Matteo_Angioli: La Camera Disciplinare della Corte Suprema della #Polonia ha revocato l'immunità del giudice #IgorTuleya, voce critica… - andreamerloK : RT @Matteo_Angioli: La Camera Disciplinare della Corte Suprema della #Polonia ha revocato l'immunità del giudice #IgorTuleya, voce critica… - PartitoRadicale : RT @Matteo_Angioli: La Camera Disciplinare della Corte Suprema della #Polonia ha revocato l'immunità del giudice #IgorTuleya, voce critica… -

Ultime Notizie dalla rete : Giudice critica

Cronache Maceratesi

Un altro caso in Polonia solleva dubbi sull'indipendenza della magistratura, proprio mentre il Paese sta bloccando il Recovery Fund contro le sanzioni per chi viola lo Stato di diritto ...Ho ricevuto anche critiche - ha detto Salvi - ma questo è il momento di assumersi responsabilità". Per undici magistrati Salvi ha chiesto il giudizio di fronte alla commissione disciplinare del Csm, ...