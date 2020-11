Giro d’Italia 2021, Grande Partenza da Torino? Possibile percorso, le ultime indiscrezioni: ritorna lo Zoncolan! (Di giovedì 19 novembre 2020) Il Giro d’Italia 2021 dovrebbe partire da Torino. Questa è la Grande anticipazione che Beppe Conti ha rivelato durante la trasmissione Radiocorsa, andata in onda questa sera su RaiSport. La prossima Corsa Rosa, in programma da sabato 8 maggio a domenica 30 maggio, dovrebbe dunque scattare dal capoluogo piemontese, proprio come era successo nell’ormai lontano 1961. Originariamente era parlato a lungo di un via dal Sud, con Calabria e Puglia in pole-position davanti alla Sicilia, anche la Sardegna si era inserita all’ultimo. A spuntarla è stato però il Piemonte: prima tappa all’ombra della Mole Antonelliana, Possibile seconda frazione a Verbania (in omaggio a Filippo Ganna, Campione del Mondo a cronometro in carica). A questo punto salterà quasi sicuramente la riproposizione del ... Leggi su oasport (Di giovedì 19 novembre 2020) Ildovrebbe partire da. Questa è laanticipazione che Beppe Conti ha rivelato durante la trasmissione Radiocorsa, andata in onda questa sera su RaiSport. La prossima Corsa Rosa, in programma da sabato 8 maggio a domenica 30 maggio, dovrebbe dunque scattare dal capoluogo piemontese, proprio come era successo nell’ormai lontano 1961. Originariamente era parlato a lungo di un via dal Sud, con Calabria e Puglia in pole-position davanti alla Sicilia, anche la Sardegna si era inserita all’ultimo. A spuntarla è stato però il Piemonte: prima tappa all’ombra della Mole Antonelliana,seconda frazione a Verbania (in omaggio a Filippo Ganna, Campione del Mondo a cronometro in carica). A questo punto salterà quasi sicuramente la riproposizione del ...

