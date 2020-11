Giornata Mondiale dell’Infanzia | l’impegno degli psicologi

(Di giovedì 19 novembre 2020) “Fate luce sui nostri diritti”. È questo il messaggio che la comunitàper l’Infanzia e l’Adolescenza rivolge all’opinione pubblica, in occasione dellaper i Dirittie dell’Adolescenza, che ricorre il 20 novembre, per il 21° anniversario dell’approvazione della Convenzione ONU. sat/mrv/red su Il Corriere della Città.

AzzolinaLucia : Il #19novembre è la Giornata mondiale della #filosofia. Questo appuntamento mi è particolarmente caro. Qui spiego… - amendolaenzo : ‘Il giusto è privo in assoluto di turbamento, mentre l'ingiusto è ricolmo del turbamento più grande’ - Epicuro Gio… - OfficialASRoma : ?? L’#ASRoma e #RomaCares sostengono la IV edizione della Giornata Mondiale dei Poveri. ?? L’impegno del Club preve… - pantoclastia : RT @ilunediblu: Felice giornata mondiale del gabinetto friendsss ???????????? - CaleEuropaEdic : ? Giornata mondiale dell'#infanzia:'#Dichiarazione congiunta della #Commissione Ue e dell'Alto Rappresentante dell'… -

Ultime Notizie dalla rete : Giornata Mondiale

DOVE Viaggi

Il Comune di Aprilia aderisce anche quest’anno alla campagna “Facciamo luce sul tumore al pancreas” lanciata dall’Associazione Nastro Viola proprio in occasione della Giornata Mondiale per la Lotta al ...BARBERINO DI MUGELLO – “In un momento in cui è impossibile organizzare eventi in presenza, quella di illuminare Palazzo Pretorio, attuale sede del nostro Comune, di colori specifici accostati a partic ...