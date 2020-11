Giornale radio sociale, edizione del 19 novembre 2020 (Di giovedì 19 novembre 2020) Leggi su dire (Di giovedì 19 novembre 2020)

Ultime Notizie dalla rete : Giornale radio Giornale radio sociale, edizione del 18 novembre 2020 Dire Covid: positivo anche l'azzurro Manfred Moelgg

Anche i suoi genitori, dice ancora il giornale, sono risultati positivi. Ancora non si sa quando Moelgg potrà tornare a gareggiare. Un nuovo test è previsto il 26 novembre. ''Questa malattia mi sta ...

I briganti? Criminali. Parla Radio Savoia

FRANCESCO GRECO - Criminalizzare il nemico è propedeutico al suo annientamento. Anche lo psicologo dell’Asl potrebbe dirci che è un passo obbligato per formattare eventuali remore di natura morale. No ...

