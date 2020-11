Giorgio Panariello a FqMagazine: “Carlo Conti mi ha detto che torna per la finale di Tale e Quale Show” (Di giovedì 19 novembre 2020) “La malattia di Carlo Conti è stata del tutto inaspettata”. Così Giorgio Panariello, durante la diretta Facebook de Il Fatto Quotidiano per presentare il libro “Io Sono Mio Fratello”, con Claudia Rossi e Andrea Conti, ha commentato la preoccupazione per aver saputo che l’amico fraterno era stato contagiato dal Covid-19. “Quando l’ho saputo ho chiamato sua moglie Francesca subito – ha dichiarato l’attore -, per non disturbare Carlo. Mi ha tenuto al corrente di tutto. Quando sono arrivati al Pronto Soccorso e poi hanno trattenuto Carlo, ecco lì mi sono preoccupato”. Poi un tocco di ironia sul conduttore: “Eh comunque non fidatevi del colorito della pelle eh, non vuol dire niente!”. Domani sera su Rai Uno si terrà il gran finale del torneo di “Tale e Quale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) “La malattia di Carloè stata del tutto inaspettata”. Così, durante la diretta Facebook de Il Fatto Quotidiano per presentare il libro “Io Sono Mio Fratello”, con Claudia Rossi e Andrea, ha commentato la preoccupazione per aver saputo che l’amico fraterno era stato contagiato dal Covid-19. “Quando l’ho saputo ho chiamato sua moglie Francesca subito – ha dichiarato l’attore -, per non disturbare Carlo. Mi ha tenuto al corrente di tutto. Quando sono arrivati al Pronto Soccorso e poi hanno trattenuto Carlo, ecco lì mi sono preoccupato”. Poi un tocco di ironia sul conduttore: “Eh comunque non fidatevi del colorito della pelle eh, non vuol dire niente!”. Domani sera su Rai Uno si terrà il grandel torneo di “...

IlContiAndrea : #GiorgioPanariello a FqMagazine: “Carlo Conti mi ha detto che torna per la finale di #TaleeQualeShow”… - Marcell78225090 : RT @fattoquotidiano: Giorgio Panariello presenta il libro “Io sono mio fratello” in diretta con FQ Magazine - GiusCandela : RT @fattoquotidiano: Giorgio Panariello presenta il libro “Io sono mio fratello” in diretta con FQ Magazine - fepgrouplive : RT @fattoquotidiano: Giorgio Panariello presenta il libro “Io sono mio fratello” in diretta con FQ Magazine - ilfattovideo : Giorgio Panariello si racconta a Claudia Rossi e Andrea Conti: la diretta -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgio Panariello Giorgio Panariello si racconta a Claudia Rossi e Andrea Conti: rivedi la diretta Il Fatto Quotidiano Giorgio Panariello si racconta a Claudia Rossi e Andrea Conti: la diretta

Giorgio Panariello è ospite in diretta sui canali Facebook e Youtube ufficiali de Il Fatto Quotidiano giovedì 19 novembre dalle ore 15 per una intervista con Claudia Rossi e Andrea Conti. L’attore pre ...

Capodanno Swing a Teramo con Paolo Belli Big Band

Il format del Social Swing Tour, inaugurato il 21 marzo al The Place di Roma ed arrivato fino al Canada a inizio settembre, prevede quasi due ore di spettacolo a ritmo serrato che coinvolge non solo P ...

Giorgio Panariello è ospite in diretta sui canali Facebook e Youtube ufficiali de Il Fatto Quotidiano giovedì 19 novembre dalle ore 15 per una intervista con Claudia Rossi e Andrea Conti. L’attore pre ...Il format del Social Swing Tour, inaugurato il 21 marzo al The Place di Roma ed arrivato fino al Canada a inizio settembre, prevede quasi due ore di spettacolo a ritmo serrato che coinvolge non solo P ...