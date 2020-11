Giochi, Logico chiede all'Adm sospensione Salvasport in attesa giudizio merito Tar (Di giovedì 19 novembre 2020) Roma, 19 nov. (Adnkronos) - Una richiesta formale all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per chiedere ufficialmente la sospensione del tributo per il fondo Salvasport alla luce delle sospensive del Tar Lazio rispetto ai ricorsi delle aziende di scommesse sportive, betting-exchange e scommesse ippiche. Questo, si legge in una nota, è l'oggetto della lettera che l'Associazione Logico – Lega Operatori di Gioco Online in rappresentanza dei principali concessionari del settore del gioco pubblico a distanza, ha inviato a firma del presidente Moreno Marasco. Nei giorni scorsi, ricorda Marasco, l'Adm, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stati interessati da alcuni decreti del Tar che hanno ritenuto lesivi gli obblighi scaturenti dalla Determinazione Direttoriale ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) Roma, 19 nov. (Adnkronos) - Una richiesta formale all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli perre ufficialmente ladel tributo per il fondoalla luce delle sospensive del Tar Lazio rispetto ai ricorsi delle aziende di scommesse sportive, betting-exchange e scommesse ippiche. Questo, si legge in una nota, è l'oggetto della lettera che l'Associazione– Lega Operatori di Gioco Online in rappresentanza dei principali concessionari del settore del gioco pubblico a distanza, ha inviato a firma del presidente Moreno Marasco. Nei giorni scorsi, ricorda Marasco, l'Adm, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stati interessati da alcuni decreti del Tar che hanno ritenuto lesivi gli obblighi scaturenti dalla Determinazione Direttoriale ...

