Gianluca Vacchi e il primo balletto Social con la figlia (Di giovedì 19 novembre 2020) Gianluca Vacchi è diventato padre da circa un mese e proprio nelle ultime ore sta girando un video in rete che ritrae il ricco imprenditore e Influencer ballare insieme alla piccolissima Blue Jerusalema. Dei suoi balletti, Vacchi, ne ha fatto un must e sono proprio questi ad averlo reso molto famoso sui Social. La neonata è stata messa al mondo dall'attuale compagna Sharon Fonseca meno di un mese. Nonostante sia così piccola, comunque, il neo-papà ha voluto fare uno dei suoi balletti in compagnia di Blue Jerusalema. Il possessore del 55% dell'azienda farmaceutica 'IMA', nello specifico, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram il primo video con la piccola. Sulle note di uno dei più celebri tormentoni Social 'Viva La Swing', Gianluca Vacchi, ha ...

